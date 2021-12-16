Mersin’de tepki çeken atama

Mersin Teknopark’ta 14 yıldır görev yapan Özgür Durmaz'ın yerine narenciye üreticisi AKP eski Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin atandı. Gültekin, AKP İl Başkanı Cesim Ercik’e yakınlığıyla biliniyor.

Ali Ekber ŞEN

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ersin Teknopark'ın 14 yıldır Genel Müdürlüğü'nü yapan Özgür Durmaz görevinden alınarak yerine AKP Mezitli İlçe eski Başkanı İhsan Gültekin atandı.

YÖNETİM KURULU KARARIYLA ATANDI

Mersin Teknopark'ın Yönetim Kurulu toplantısı çarşamba günü Vali Ali İhsan Su Başkanlığı'nda yapıldı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri başkanlarının katıldığı toplantıda, skandal atama kararı çıktı.

Yapılan yönetim kurulu toplantısında 14 yıldır Mersin Teknopark bünyesindeki çalışmalarıyla tanınan Genel Müdür Özgür Durmaz, görevinden alınarak yerine narenciye üreticisi AKP Mezitli eski ilçe başkanı İhsan Gültekin'in atanmasına karar verildi.

YILLARDIR 5'İNCİLİĞİ ELİNDE BULUNDURUYOR

Türkiye genelinde bulunan 89 Teknopark içinde 2016'dan bu güne kadar başarı grafiği sıralamasında 5'nciliği elinde bulunduran Mersin Teknopark bünyesinde gerçekleşen atama akademik çevrelerde şok etkisi yarattı.

Ataması yapılan AKP'li İhsan Gültekin, AKP İl Başkanı Cesim Ercik'e yakınlığıyla biliniyor. Teknopark'a Genel Müdür yeterliliği bulunmadığı öne sürülen İhsan Gültekin'in, İl Başkanı Cesim Ercik'in yoğun uğraşları sonrasında atandığı iddia ediliyor.

MERSİN TEKNOPARK HAKKINDA

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, (Technoscope), Mersin’de üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülmekte olan araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının Mersin’in ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni teknolojileri üretmek ve endüstriyel üretime aktarmak amacıyla kurulmuştur.

Yazılım ve yüksek/ileri teknoloji alanında çalışan ulusal firmalarla birlikte uluslararası yazılım ve teknoloji devlerini bölgeye çekmeyi hedefleyen Technoscope, bünyesinde teknoloji üretme potansiyeli yüksek olan firmaların oluşturulması ve geliştirilmesine de olanak sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır.

Teknoloji üretme potansiyeli yüksek olan girişimcilerin oluşmasına ve firmaların gelişmesine olanak sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır.

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