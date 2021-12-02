Mersin’de vahim iddia: AKP’liler belediye meclisini böyle basmak istedi

Mersin Büyükşehir Meclisi’nin gergin ve olaylı geçen Kasım Ayı 3’ncü birleşim toplantısını AKP gençlik kollarına mensup 300 kişinin basmak istedi...

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Belediye Meclis'inin salı günü yapılan gergin ve olaylı geçen meclisten yeni görüntüler ortaya çıktı.

AKP gençlik kollarından yaklaşık 300 kişinin salonu basmak istediği iddia edildi. Yaşanan arbedeyi ise bir emniyet müdür yardımcısının müdahale etmeden izlediği önü sürüldü.

İddiayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından paylaştı.

Ortaya çıkan görüntülere göre meclis oturumu tartışmalı ve gergin devam ederken AKP gençlik kolları mensubu olduğu öne sürülen yaklaşık 300 genç toplantının yapıldığı kongre salonuna geldi.

İçeriye topluca girmek isteyen grup, kapıdaki özel güvenlik, partililer ve belediye görevlilerinin engelini aşamadı.

Salona girmelerine izin verilmeyen grup ile görevliler arasında zaman zaman sert itiş kalkışmalar ve tartışmaların yaşanması görüntülere yansıdı.

İddiaya göre elinde telsiz bulunan emniyet müdür yardımcısının ise gerilimi sadece izlemekle yetindiği bina dışında beklemekte olan çevik kuvvet polis ekibine herhangi bir müdahalede bulunmama emri verildiği ileri sürüldü.

“SALONU BASMAYA KALKTILAR”

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ise vahim iddiayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

* Mersin Büyükşehir Belediye Meclis'inde AKP Akdeniz Bld. Bşk. Mustafa Gültak meclis adabına uymayan tavırlar sergiledi ve AKP'li bir grubu çağırarak meclisi bastırmaya kalkıştı.

* Daha vahimi emniyet olaylara seyirci kaldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su! Siz AKP'nin valisi değilsiniz! Kendinize gelin!

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