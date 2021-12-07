Mersinli mimar imar paftasıyla CHP mitingini hesapladı

CHP’nin “Milletin Sesi” isimli ilk seçim mitingi ile ilgili tartışmaya Mersinli Mimar Fehmi Tosun farklı bir boyut getirdi. Mimar Tosun, çıkardığı imar paftası üzerinde hesaplama yaparak, “Metrekareye 3 kişi 108 bin, metrekareye 4 kişi hesaplanırsa 144 bin katılım oldu” dedi. Metrekareye 2 kişi olsa sayı 70 binin üzerinde çıkıyor. Metrekareye bir kişi olarak hesaplansa dahi sayı 36 bini buluyor ve valiliğin açıkladığı rakamı neredeyse ikiye katlıyor.

Ali Ekber ŞEN

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Standart boyut

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı mitinge katılımı 21 bin 500 olarak açıklarken, CHP kaynaklarının ise 100 binin üzerinde açıklamaları tartışma konusu olurken Mersinli mimar Fehmi Tosun, bilimsel bir hesaplama yaparak konuya farklı bir boyut kazandırdı.

İMAR PAFTASI ÜZERİNDE HESAP YAPTI

1973'ten beri Mersin'de yapılan tüm mitinglere parti ayırımı yapmaksızın katıldığını belirten Mimar Fehmi Tosun, son yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine de giderek gözlemlerde bulunduğunu aktardı. Mimar Tosun, “Miting alanı toplam 36 bin metrekare. Bu 36 bin metrekare alanın tamamının dolu olduğunu düşünüyorum. Eğer 1 metrekareye 3 kişi olarak bir hesap yapacak olursak katılım 108 bin olur. 1 metrekareyle 4 kişi hesaplarsak 144 bin rakamı çıkar. Ancak kenarlardaki kısımlarda boşluklarda, köprü ve ara yollarda bu alana yüzde 5 eklenecek olursa 1 metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 120 bin, 1 metre kareye 4 kişi ise katılımı 155 bin hesaplanır” dedi.

“BU GÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KALABALIK MİTİNG”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı mitingin bu güne kadar Mersin'de yapılan en kalabalık miting olduğuna da vurgu yapan Mimar Tosun, “Yaptığım hesap tamamen çıkardığım imar paftası üzerinde ilgili alanın ölçüsüne göre bulduğum rakamlardır. Yalnız şunu da eklemek istiyorum. Bu kadar kalabalık bir kitle karşısında emniyetin de çok iyi organize olduğunu da gözlemledim. Güzel olan tarafı bu kadar kalabalığa rağmen hiçbir olaya meydan verilmeden mitingin tamamlanmasıdır. Emniyet güçlerimiz de çok güzel bir şekilde koordine olmuşlardır, halka hürmet göstermişlerdir. Bu nedenle de emniyet güçlerimize teşekkür etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’teki açılış programından CHP’nin Mersin mitingine gönderme yaparak, “Bu kadar kişiyi toplayamadın, resmi rakamlar elimizde. Bir Mersin’deki kalabalığa bakın, bir de Siirt’e” diyerek eleştirilerde bulunmuştu.

“BİLETÇİ VALİ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise miting için sayı veren Vali Ali İhsan Su'ya sert bir dille tepki göstererek, “Bilet mi kestin Sayın Vali? Biletçi Vali, nereden biliyorsun bu sayıyı” diye sormuştu.

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