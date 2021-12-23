Metal işçileri eylem yaptı: Bizi test etmeye kalkmayın

Türk Metal Sendikası işçileri, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Bursa'da eylem yaptı. Türk Metal Sendikası Bursa Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik, "Buradan MESS’e sesleniyoruz; Bizi test etmeye kalkmayın. Test etmeye kalkan herkese hodri meydan" dedi.

Halil ATAŞ

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MESS ile yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine Türk Metal Sendikası, yüzde 12 zam dayatmasına karşı meydanlara inme kararı aldı.

YAKLAŞIK 2 BİN İŞÇİ EYLEM YAPTI

Yaklaşık 2 bin işçi bugün Bursa’da Kent Meydan’ına inerek patronların uzlaşmaz politikasını protesto etti. Miting havasında gerçekleşen eylemde MESS’e seslenen Türk Metal Sendikası Emek Şubesi Başkanı Nizamettin Bilik, “Bugün burada, Türkiye'nin yükünü çeken, kriz demeden, salgın demeden üreten, çalışan, alın teri döken metal işçileri var. Emekçiler, hakkını arayan, namuslu, cefakâr, vefakâr Türk Metalliler var” dedi.

“NE İSTEDİK NE BULDUK”

130 bin metal emekçisini ilgilendiren, MESS'le sözleşme görüşmelerinin 12 Ekim'de başladığını hatırlatan Bilik, “Biz, masaya bir taslak koyduk. Metal emekçileri o taslağı alın teriyle yazdı. O taslak bizim, hepimizin onurudur. Biz ne istedik taslakta? Bu ortamda, ücretlerimize ortalama yüzde 29,57 zam istedik. Peki karşılığında ne bulduk? MESS'in masaya getirdiği yüzde 12 zam teklifini bulduk. Buradan MESS'e sesleniyoruz: O taslak bizim onurumuzdur. Biz onurumuzu çiğnetmeyiz. Bugüne kadar kimseye çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyiz” ifadelerini kullandı.

“ALAYINA HODRİ MEYDAN”

“Biz masaya oturup müzakere etmesini de, alanı çıkıp kora kor mücadele etmesini de iyi biliriz” diyen Bilik, şunları söyledi: Kimse bizi test etmeye kalkmasın. Kimse bize denemeye kalkmasın. Kim gelirse gelsin… Alayına hodri meydan. Nasıl ki MESS bizim sesimize kulak tıkıyor, biz de mesailer konusunda gelecek ricalara kulaklarımızı tıkayacağız.”