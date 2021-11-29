Meteoroloji Ankara için uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Akdeniz’in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

* Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdenizin iç kesimlerinde (Isparta, Burdur’un doğu ilçeleri ile Antalya’nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ayrıca, sağanak yağışın bu gece 23.00’te başlayıp, yarın 14.00’e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ise bu gece Ankara için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, Ankara’nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtilerek, “Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. DHA

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