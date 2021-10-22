Meteoroloji bir bölgeyi uyardı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek, kar bekleniyor

Doğu Anadolu bölgesinde pazartesi gününden itibaren kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının 6 ile 10 derece düşeceği belirtildi.

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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars için uyarılarda bulunan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden hava durumu tahminleriyle ilgili yeni veriler alındı. Buna göre; hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden başlayarak bölgede 6 ile 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda, kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji’nin yarın saat 18.00’e kadar geçerli olacağını belirttiği hava durumu tahminine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji’nin uyarısında, “Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Güney Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor” denildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.