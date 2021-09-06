Meteoroloji uyardı! İstanbul ve 15 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Denizli, Antalya, Muğla, Adana, Hatay dahil en az 15 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya’nın iç kesimleri, Muğla’nın kuzeyi, Osmaniye, Adana’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YURDUN BATISINDA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Eylül – 13 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava durumunu da paylaştı.

Rapora göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimler ile perşembe gününden itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.