Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinde yağış beklenirken Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklıları mevsim normallerinin altına inecek.

Sozcu.com.tr

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Sonbahar yurtta etkisini göstermeye başladı ve adım adım sıcaklıklar düşüşe geçti. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar bugün düşerken yağışlar da etkili olacak. Yağışlar yarından itibaren yurdun doğu kesimlerine kayacak hafta ortasında yer yer kar yağışına dönüşürken ilerleyen günlerde yurdu terk edecek.

YER YER KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu’nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.