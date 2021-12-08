Meteoroloji uyarmıştı, beklenen kar yağışı Erzurum’da başladı

Erzurum'da şiddetli kar fırtınası kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Palandöken Kayak Merkezinde kar fırtınası sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünün dün yapmış olduğu kar uyarısı sonrası Erzurum'da kar yağışı öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde fırtınaya dönüşen kar yağışı, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Palandöken Kayak Merkezi’ne kayak yapmak için gelen vatandaşlar ise şiddetli fırtına sonrası teker teker geri döndüler.

Kent merkezinde ise kısa süreli etkili olan kar yağışının akşam saatlerinde tekrar etkili olması bekleniyor.

KAYAĞA TİPİ ENGELİ

Erzurumda kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi’nde tipi nedeniyle kayak yapılamadı. Telesiyejler güvenlik gerekçesiyle çalıştırılmazken, karla mücadele ekipleri de hazır bekletildi.

Palandöken’de öğlene kadar pistlerin açık olduğunu ancak güneşli havadan kısa süre sonra tipinin etkili olması nedeniyle tesislerin kapatıldığını söyleyen Aykut Uca, “Felaket bir tipi çıktı. Zaman zaman hızını artıran tipi nedeniyle değil kayak yapmak yürümekte bile güçlük çektik” diye konuştu. (İHA)

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