Meteoroloji ve valilikten art arda sağanak yağış uyarısı: Yarına dikkat

Meteoroloji, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı. Ankara Valiliği de yaptığı açıklamayla vatandaşları yağış konusunda uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuzeybatı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında görülecek olan sağanak yağışların, Eskişehir il geneli ile Ankara'nın güney ve batı, Bolu'nun güney ilçelerinde yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyaran Meteoroloji’nin açıklamasında “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Konya çevrelerindeki yağışa karşı da uyarıda bulunan Meteoroloji’nin paylaşımında “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Konya’nın kuzey ve batısında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla etkisini artırarak Perşembe (16.09.2021) öğle saatlerine kadar il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji tarafından Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağışlar için paylaşılan uyarı mesajında da “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” bilgileri paylaşıldı.

ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI

Öte yandan Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.