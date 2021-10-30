Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yapılan açıklamaya göre Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Batman için sarı uyarı verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göreyse yağışlar; pazartesi, salı ve çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK

Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.