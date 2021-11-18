Meteoroloji’den 40 ile sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji hafta sonuna dair hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; cuma günü başta İstanbul olmak üzere 34 ilde sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü içinse 6 ile kar yağışı uyarısında bulunan meteoroloji, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul, Bursa, Kütahya ve Eskişehir’in de olduğu 34 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Cuma günü yağış beklenen ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istenen iller şöyle;

İstanbul, Aksaray, Nevşehir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Eskişehir, Kayseri, Sakarya, Rize, Düzce, Giresun, Zonguldak, Karabük, Çankırı, Çorum, Bilecik, Yalova, Bolu, Kırşehir, Konya, Karaman, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Trabzon, Gümüşhane, Bartın, Yozgat, Mersin, Ordu ve Sinop.

6 İLDE CUMARTESİ GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Hava durumu tahmin raporuna göre; cumartesi günü; Erzurum, Van, Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Hakkari’de karla karışık yağmur bekleniyor.

Karadeniz ve Güneydoğu’nun bir çok ilinde de cumartesi günü sağanak yağmur beklentisi var.