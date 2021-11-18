Meteoroloji’den 40 ile sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji hafta sonuna dair hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; cuma günü başta İstanbul olmak üzere 34 ilde sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü içinse 6 ile kar yağışı uyarısında bulunan meteoroloji, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul, Bursa, Kütahya ve Eskişehir’in de olduğu 34 il için sağanak uyarısı yapıldı.
Cuma günü yağış beklenen ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istenen iller şöyle;
İstanbul, Aksaray, Nevşehir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Eskişehir, Kayseri, Sakarya, Rize, Düzce, Giresun, Zonguldak, Karabük, Çankırı, Çorum, Bilecik, Yalova, Bolu, Kırşehir, Konya, Karaman, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Trabzon, Gümüşhane, Bartın, Yozgat, Mersin, Ordu ve Sinop.
6 İLDE CUMARTESİ GÜNÜ KAR BEKLENİYOR
Hava durumu tahmin raporuna göre; cumartesi günü; Erzurum, Van, Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Hakkari’de karla karışık yağmur bekleniyor.
Karadeniz ve Güneydoğu’nun bir çok ilinde de cumartesi günü sağanak yağmur beklentisi var.