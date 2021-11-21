Meteoroloji’den birçok ile sağanak ve kar uyarısı! 3 gün sürecek

Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ilde sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışlar çarşamba günü başlayacak ve cuma gününe kadar sürecek. Öte yandan bazı iller için ise kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Pazartesi gününün hava sıcaklıklarının normal seyredileceği belirtilen açıklamada, “Hava sıcaklıklarının Pazartesi kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer biraz üzerinde seyredeceği, Çarşamba günü yağışla birlikte kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor” denildi.

Buna göre; aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın da bulunduğu çok sayıda kent için Çarşamba günü sağanak uyarısı yapıldı. Paylaşılan haritaya göre yağışlar cuma gününe kadar sürecek.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER

Öte yandan Meteoroloji, bazı illere de kar yağışı uyarısı yaptı.

24 Kasım Çarşamba: Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı

25 Kasım Perşembe: Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Yozgat, Kayseri, Sivas, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı

26 Kasım Cuma: Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı