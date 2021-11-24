Meteoroloji’den birçok ile sağanak ve kar uyarısı! Hafta boyunca etkili olacak

Meteoroloji başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane için de kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu haritasını yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 25 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında yurdun büyük bir kısmının sağanak yağış, kar ve fırtına etkisinde olacağı belirtildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR…

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde yarın sağanak yağışın beklendiği ve bu yağışların önümüzdeki haftanın ortasına kadar süreceği belirtilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER

Öte yandan başta Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiği belirtildi. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

9 İLE SARI KOD

Ayrınca Meteoroloji’nin uyarı haritasında; Adana, Erzurum, Kayseri, Yozgat, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane, Sivas ve Bayburt’a sarı kodlu uyarı verildi.