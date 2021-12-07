Meteoroloji’den çok sayıda ile kar, çok kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için çok sayıda ile uyarıda bulundu. MGM; kar, yağmur ve rüzgara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak ve yağmur, Orta Toroslar Mevkisi, Karadeniz’in yüksek iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güney Ege Kıyıları, Antalya’nın doğu çevreleri, Doğu Akdeniz, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batı ve kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 8°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya’nın güneybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yükseklerinde (Kayak Merkezleri) gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi bekleniyor.
DÜZCE 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi bekleniyor.
ZONGULDAK 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORDU 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Kars, Van ve Iğdır hariç) bölge genelinin yarın (Çarşamba) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ve Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Muş çevrelerinde kar şeklinde görülmesi; Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BİNGÖL 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu
ERZURUM 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -8°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır’ın kuzey ve doğu çevreleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı