Meteoroloji’den çok sayıda ile kar, çok kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için çok sayıda ile uyarıda bulundu. MGM; kar, yağmur ve rüzgara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak ve yağmur, Orta Toroslar Mevkisi, Karadeniz’in yüksek iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney Ege Kıyıları, Antalya’nın doğu çevreleri, Doğu Akdeniz, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batı ve kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya’nın güneybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yükseklerinde (Kayak Merkezleri) gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORDU 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Kars, Van ve Iğdır hariç) bölge genelinin yarın (Çarşamba) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ve Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Muş çevrelerinde kar şeklinde görülmesi; Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu

ERZURUM 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -8°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır’ın kuzey ve doğu çevreleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İlginizi Çekebilir Sağanak yağış ve lodos Bodrum'u vurdu