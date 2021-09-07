Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden devam eden fırtına sebebiyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden devam eden fırtınanın Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında da etkili olarak fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Fırtınanın 7 Eylül 2021 12:00 ila 8 Eylül 2021 15:00 saatleri arasında yaşanması bekleniyor. (İHA)