Haberler - Gündem

Meteoroloji uyardı! 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde de fırtınanın etkili olacağı belirti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Meteoroloji uyardı! 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Rüzgârın 10 Aralık 2021 Cuma gününden itibaren Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

*Fırtınanın 11 Aralık 2021 Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12.12.2021 Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

TEDBİR ÇAĞRISI

*Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi. İHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster