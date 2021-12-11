Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Birçok il için şiddetli yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğinden sel uyarısı yaptı. Gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği

tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul’un batısı), Kuzey Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

3 İLDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİ UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.