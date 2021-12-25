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Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklığının hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

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Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Aralık 2021 – 1 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu değerlendirmesinde hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege’de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmini paylaşıldı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Pazar günü akşam saatlerini kapsayan tahminde ise ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Pazar günü İstanbul’da hava sıcaklığının 14, Kocaeli’de 17, İzmir’de 16 derecelere çıkması bekleniyor.

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