Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile kar uyarısı

Meteoroloji hafta sonunu da kapsayan hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; cuma günü başlayacak olan kar yağışı hafta sonunda İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 47 ilde etkili olacak. İşte kar yağışı beklenen iller...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunu da kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre Cuma günü (yarın) Batı Karadeniz’in doğusunda (Kocaeli-Sinop arasında) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

12 İLE SAĞANAK UYARISI

Öte yandan İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova da dahil 12 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Aralarında Ankara, Kırıkkale ve Bolu’nun bulunduğu 34 ilde ise kar yağışı bekleniyor.

47 İLE KAR UYARISI

Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek. Rapora göre aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olacak. Kar yağışı beklenen diğer illerse şöyle;

Erzurum, Ardahan, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Isparta, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Nevşehir, Muş, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Kırşehir, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tokat, Şırnak, Hakkari, Van, Çankırı, Ağrı, Amasya, Iğdır, Niğde, Kayseri.

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