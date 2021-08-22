Meteoroloji’den hem sıcaklık artışı hem yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasından itibaren hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23-29 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

Raporda, sıcaklıklığın hafta ortasından itibaren artacağı bildirildi. MGM'nin açıklamasında, “Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

MGM'nin raporunda pazartesi gününden salı gününe kadar Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geniş kesiminde yağışların etkisini artıracağı, çarşamba gününden cumartesi gününe kadar ise ağırlıklı olarak Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların devam edeceği bildirildi.