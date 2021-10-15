Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! ‘Dikkatli olun’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulunularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji’nin açıklamasında şöyle denildi.

* Yağışların; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli, İzmir’in güney ve batı ilçeleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir’in güney ve batı ilçeleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağnak yağışlı

AYDIN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın bölge genelinin(Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık