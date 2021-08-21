Meteoroloji’den İstanbul’a yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'a yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISINDA BULUNULAN İLLER

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında yarın (Pazar) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı