Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok il için uyarıda bulundu. MGM'nin açıklamasında yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiği kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize’nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında “Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı kesimlerden kuvvetli (40-70 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilirken, zirai don tehlikesi açıklamasında da “26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

MARMARA

Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 18°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 21°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun ve Artvin çevreleri ile Rize’nin doğusunun yağmurlu, Artvin’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 12°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 23°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı