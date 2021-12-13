Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! İşte hava durumuyla ilgili son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise kuvvetli kar yağışı beklenildiği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

10 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI İÇ VE BATI KESİMLERDE 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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