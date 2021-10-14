Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Uyarıda ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgar anında oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tahmin ve Uyarı Merkezinde yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra bölgemizin batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü) ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Şarköy, Malkara, Hayrabolu) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (İHA)