Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara’da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI ÜLKE GENELİNDE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 – 7 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Çarşamba gününden itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmini paylaşıldı.

YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK

Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.