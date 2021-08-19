Meteoroloji’den sel, heyelan ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sakarya için yağışların 80 kg/m2'ye kadar çıkabileceğini, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan meydana gelebileceğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Cuma akşamını kadar kapsayan günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz Kıyı Kesimi(Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri) ile Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.