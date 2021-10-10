Meteoroloji’den yağış uyarısı: Hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde günlerce yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gelecek hafta boyunca sürmesi beklenen yağışlardan İstanbul da etkilenecek.

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Sonbaharla birlikte yağışlı günler artarken Meteoroloji’den yağmur uyarısı geldi. Tahminlere göre hafta boyunca Marmara ve Ege’de yağış hakim olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlar gelecek hafta sonuna doğru etkisini azaltacak.

BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.