Metrobüs yankesicilerine suçüstü

İstanbul'da metrobüse binen yolcuların çanta, cüzdan, telefonlarını çalan 3 hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı. Filipin uyruklu bir kadının cüzdanını çaldıkları sırada yakalanan 3 kadının, metrobüste yaşanan 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri oldukları tespit edildi.

Habip ATAM

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Haramidere Metrobüs Durağı'nda asayiş olaylarına karşı görevlendirilen polis ekibi, geçtiğimiz pazar günü 18.30 sıralarında 3 kadının hareketlerini şüpheli buldu. Güven timleri ekibince takip edilen şüphelilerin yabancı uyruklu bir kadının peşine düştükleri fark edildi. İddiaya göre, şüphelilerin sıkıştırdığı kadın metrobüse bindiği sırada, yankesicilerden biri harekete geçti. Kapının açılmasıyla kadınla birlikte araca binen şüpheli çantaya uzanarak cüzdanı aldı. Daha sonra hemen araçtan inen yankesici arkadaşlarının yanına yöneldi. Ancak Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekibi, şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı.

CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan Y.D. (24) ve B.D. (22) ile N.A.'nın (17) üzerini arayan ekipler, Filipinler uyruklu M.U. isimli kadına ait cüzdanı buldu. Şüpheliler emniyete götürülürken, içinde bin lira, 500 dolar ve 5 euro olan cüzdan sahibine teslim edildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerle ilgili geçmişe dönük incelemelerde, yakalanan 3 kadının Metrobüs'te yaşanan 7 ayrı yankesicilik olayının da şüphelileri oldukları anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler'de 26 Haziran 2021 ila 18 Ağustos 2021 arasıdaki yankesicilik olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin 3'ü de tutuklandı.