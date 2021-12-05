Metruk bina polemiği sürüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında polemiğe yol açan metruk binaların yıkımı konusu bir kez daha gündeme geldi.

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Geçen ay başında Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” ifadelerini kullanmıştı…

“BİZİM REHBERİMİZ HUKUKTUR”

Soylu'nun bu sözlerine yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti” şeklinde yanıt vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması’na katıldı. Bugün yine metruk binaların yıkımdan bahseden Soylu, şunları söyledi:

– Muhtarlarımızın mücadelesi de unutulacak bir mücadele değildir. En önemli mücadele uyuşturucu mücadelesidir. Metruk binaların kaldırılıp, orada uyuşturucu kullanılmasını, kötü kötü işler yapılmasını engellemek için mücadele ediyorlar. 2019’da çıkan bir kanun var. Eğer böyle bir metruk bina görürseniz bu bina asayişe, huzura, kamu düzenine yönelik anlayış eksikliği görüyorsanız, şu adımları atarsınız. Ama sen burayı yıkamazsın asayişten dolayı diye mahkeme kararı getirirlerse yapacağımız bir şey yok, ama miras davası yürürken o ayrı bir şeydir.

ÇATLASINLAR PATLASINLAR

– Ama lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz. Hukukun bize el verdiği imkanlarla yapıyoruz. “Hukukla beraber olmayan İçişleri Bakanı mı olur?” dediler. Ama bana uyuşturucu gören satıcıyı polis görünce ayaklarını kırsın dedim, kıyameti kopardılar. Bunu söylediğimde uyuşturucudan ölen sayısı 941’di, şimdi 314. 941, 314’ten büyüktür. Bir kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Çatlasınlar patlasınlar muhtarlık mesleği devam edecek.

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