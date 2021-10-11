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Mevlit pilavı zehir oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mevlitte dağıtılan etli pilavdan yiyen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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Mevlit pilavı zehir oldu

Olay, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu’da bir tabldot firması tarafından hazırlanan etli pilav, Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki mevlitte davetlilere dağıtıldı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 90 davetli etli pilavdan yerken, 15 kişi zehirlenme şikayetiyle akşam saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 15 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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