Mezar üstüne mezar kazılmıştı! Vefat sayılarında ürküten artış

Daha önce de dolan mezarlıklarla gündeme gelen Bursa'da 2020'nin ekim ayında bin 741 olan vefat sayısının, pandemi koşullarının devam ettiği 2021’in ekim ayında 2 bin 168’e ulaştığını gözlendi. Verileri yorumlayan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "2019-2021 arasında Bursa’daki vefatların yüzde 74 oranında arttığını görüyoruz. Rakamların neredeyse ikiye katlandığı, çok ürkütücü bir artış söz konusudur" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da Covid-19 salgınına bağlı olarak 2021'in ekim ayındaki vefat sayısında, 2020 ekim ayına göre yüzde 25'lik bir artış gözlendi.

FAZLADAN 427 CAN KAYBI YAŞANDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin e-devlet üzerinden yayımlanan verilerinde geçmişte ölüm nedeni yazılırken sonradan bu maddenin gizlendiğini belirten CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, şunları söyledi;

“2020'nin ekim ayındaki vefat sayısında 2019'a göre yüzde 40 artış var. Bunun anlamı şudur: Bursa'da bir önceki yılın ayı dönemine göre fazladan 497 kişinin vefatına tanık olunmuş.

2021'in ekim ayındaki vefat sayısında da 2020 ekim ayına göre yüzde 25'lik bir artış söz konusu. 2021 ekim ayında geçen yıla göre fazladan 427 canımızı kaybetmişiz.

Ölümlerin tümü Covid-19 kaynaklı değil, elbette bunu biliyoruz. Ancak Covid-19 salgınının vefat sayılarında yarattığı dalgalanma dikkat çekici. Sağlık Bakanlığı'ndan bu nedenle şeffaflık talep ediyoruz.”

EKİM 2021’DE VEFAT SAYISI 2 BİN 168’E ULAŞTI

Karaca, “Bursa'da pandeminin etkin olduğu ve kapanmaların da yaşandığı 2020 ekim ayında bin 741 olan vefat sayısı, pandemi koşullarının devam ettiği 2021'in ekim ayında 2 bin 168'e ulaştı” dedi.

“ÜRKÜTÜCÜ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU”

“Farkında mıyız bilmiyorum ama 2021'in ekim ayında, pandeminin zirve yaptığının açıklandığı geçen yılın ekim ayından daha fazla vefat var” diyen İsmet Karaca, sözlerini şöyle tamamladı;

“Bursa'da 2021'in ekim ayındaki 2 bin 168 vefat sayısını, pandeminin henüz başlamadığı 2019'un ekim ayındaki bin 244 vefat sayısıyla birlikte göz önüne aldığımızda ise ekim 2019-2021 arasında Bursa'daki vefatların yüzde 74 oranında arttığını görüyoruz. Rakamların neredeyse ikiye katlandığı, çok ürkütücü bir artış söz konusudur.”

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