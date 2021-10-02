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Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı.

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Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evranlı Mezarlığı’nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı.

Çalınan kapı Nazilli Belediyesi’ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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