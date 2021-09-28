Mezuniyet töreninde öğrencilere güvenlik müdahalesi

İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde ‘Kayyum rektör istemiyoruz’ pankartı ve LGBTİ bayrağı açan öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek alandan uzaklaştırıldı.

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İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi'nin edebiyat bölümünün mezuniyet töreninde sahnede bulunan bir öğrenci ‘Kayyum rektör istemiyoruz' yazılı bir pankartı açtı. Özel güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen öğrencinin alandan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MASKESİNE İZİN YOK

Aynı törene İstanbul Sözleşmesi maskesi ile katılıp LGBTİ+ ve Bi+ bayrakları açmak isteyen öğrencilere de güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlarda çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Paylaşımda, “Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin gerçekleşen mezuniyet töreninde, polis Kampüs Cadıları üyesi arkadaşlarımızın #İstanbulSözleşmesi yazılı maskelerine sahneye çıkmadan müdahale etti. Açtığımız LGBTİ+ ve Bi+ bayrakları darp ederek elimizden alınmaya çalışıldı. Tüm müdahalelere rağmen bayrağımızı açtık, maskelerimizi taktık” ifadeleri kullanıldı.