MHP, AKP’li başkanın ‘metrekaresi 1 lira’ sözünü savundu

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki hazine arazilerinin metrekaresinin 1 TL'ye satılacağını söylemesine rağmen 450 TL'ye satma kararı tepki çekmişti. AKP'li başkanın açıklamasına MHP'li isimden destek geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından merkez Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan hazine arazilerinin metrekaresinin 1 liraya vatandaşlara verileceğini açıklamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazine arazilerinin Elazığ Belediyesine devredilmesi sonrasında metrekaresi 1 liraya verileceği söylenen hazine arazilerinin metrekaresinin 450 TL’ye satılması kararlaştırıldı. AKP’li belediyenin bu kararına mahalle sakinleri tepki göstermişti.

AKP'li Şerifoğulları'nın açıklamalarını SÖZCÜ’ye değerlendiren Elazığ Belediyesi MHP Meclis Üyesi Behçet Susmaz, “Rakamlar üzerinde yorumlar yapılabilir, ama bence burada mühim olan bir suistimal var mı yok daha çok bu açı beni ilgilendiriyor” diye kaydetti.

“O ARSALAR ELAZIĞ'DA YAŞAYAN HERKESİN ORTAK MALI”

Bir belediye başkanının vatandaşı düşündüğü gibi belediyeyi de düşünmek zorunda olduğunu belirten Susmaz, haziren arazilerinin metrekaresinin 450 TL'ye verilmesine ilişkin şunları kaydetti:

“Bu konuyu birkaç kez ifade etmiştik. Orada kentsel dönüşüm yapılabilme şansı daha yüksekti ama olmadı. Tabi çeşitli sebepler var bunların. Ama o arsalar belediyenin malıdır. Onu değerlendirmek ve belediyeye gelir elde etmek ve gelirlerini artırma açısından herhalde düşündü başkan. Tabi başkan vatandaşı düşündüğü gibi belediyeyi de düşünmek mecburiyetinde diye düşünüyorum.

Sonuçta satılan arsaların parası belediye başkanının cebine girecek değil belediyenin kasasına girecek. Belediye başkanı herhalde belediyenin gelirlerini daha çok önem vermiş diye düşünüyorum. Yoksa o para belediye başkanının ya da çevresindeki insanların cebine girecek değil. Rakamlar üzerinde yorumlar yapılabilir, ama bence burada mühim olan bir suistimal var mı yok daha çok bu açı beni ilgilendiriyor. Burada da bir suistimal yok.

Belediye başkanı o konuşmasında herhalde şansız bir ifade kullanmış. Sonradan haleti ruhiye içerisinde sonrasında da belediyenin gelirleri ve menfaati açısından değerlendirmiştir. Kaldı ki o parayla yine vatandaşa hizmet edecek. Belediye oradaki arsayı 1 liraya verdiği zaman oradaki arasalar belediyenin olduğu için o arsalar Elazığ'da yaşayan herkesin ortak malı. O malı da korumak ve değerlendirmek mecburiyetinde diye düşünüyorum.”

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