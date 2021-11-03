MHP Bodrum ilçe başkanı istifa etti, yönetim fesh edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 Eylül 2020 tarihinde göreve gelen MHP Bodrum İlçe Başkanı Bahattin Kul, yaptığı açıklamayla ilçe başkanlığından istifa etti. Bu gelişme üzerine MHP Genel Merkezi ilçe yönetim kurulunu fesh etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde MHP İlçe Başkanı Bahattin Kul istifa ettiğini açıkladı. Ardından gelen haberde ilçe yönetim kurulunun MHP Genel Merkezi'nin kararı ile fesh edildiği açıklandı.

YAZILI AÇIKLAMA İLE DUYURDU

Gelişmeleri yazılı açıklama ile duyuran Bahattin Kul , şu ifadeleri kullandı:

– Bu gün itibari ile “MHP Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulumuzun “FESHİ” kararı, beklediğimiz doğrultuda, tarafımıza ulaşmış bulunmaktadır. Görev yaptığım, MHP Bodrum İlçe Başkanlığım süresince, desteklerinden ötürü; başta ailem olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerime, Mahalle Temsilcisi arkadaşlarıma, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki yetkililerimize, partimize gönül vermiş, bizleri uzaktan yakından destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. MHP’nin kural ve kaidelerine yakışır şekilde; Bodrum Belediye Meclisinde, Bodrum ve Bodrum’da yaşayan tüm halkımızın yararına olabilecek her türlü görüş ve düşüncelerimizi ifade etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.