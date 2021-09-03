MHP, Erdoğan Bayraktar’ı ‘rüşvet almakla’ suçlamıştı

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, itiraflarıyla gündeme gelen eski bakan Erdoğan Bayraktar için 6 yıl önce verdiği önergede, banka hesapları ve mal varlığındaki şaibeye dikkat çekmişti.

Emin ÖZGÖNÜL

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MHP lideri Devlet Bahçeli 20 Ocak 2015 günü TBMM'ye verdiği önerge ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'da yargılanmasını istedi.

“Bakanlık görevi süresince şahsi ve birinci derecedeki yakınlarının banka hesapları ile gayrimenkullerinde büyük miktarlarda artışlar vardır” iddiasında bulundu.

Bahçeli, 48 MHP milletvekili tarafından da imzalanan Yüce Divan'a sevk talepli önergede Bayraktar'la ilgili ''İmar planlarına aykırı usulsüzlüklere göz yummak suretiyle menfaat temin ettiği kanısına varılmıştır'' iddiasında bulunuldu.

Ancak Bayraktar'ın Yüce Divan'a sevki 219 kabul oyuna karşılık 288 oyla reddedildi.

‘KOMİSYONMATİK' DEDİLER

Önergede Meclis Soruşturma Komisyonu ‘Komisyonmatik' diye adlandırılmış ve eski bakan hakkında şu iddialarda bulunulmuştu:

“ – İstanbul Zorlu Center Projesi'nde resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı, kaçak yapılara izin/onay verildiği,

– Özyazıcı İnşaat'a ait İstanbul Ataköy sahilinde bulunan projeye imar planına uyulmadan izin/onay verildiği,

– İstanbul Sarıyer'de İller Bankası'na ait birinci derecede sit alanında olan arazinin gerçek dışı raporlarla imara açıldığı,

– Ağaoğlu İstanbul Bakırköy 46 projesi için yasal olmayan bir şekilde imar izni/onay verildiği,

– İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'nin ek hizmet binası için Boğaziçi Kanunu'na aykırı imar izni/onayı verildiği,

– Taşyapı İnşaat Firması'nın Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfına ait arazi için yasal olmayan özel proje hazırlandığı, ayrıca sağlık tesisi yapılması için imar izni verilen firmaya daha sonra otel yapımı için yasal olmayan imar izni/onayı verildiği,

– İstanbul Beykoz'da bulunan Arif Yüksel'e ait imarda yeşil alan olarak gözüken yer, kanuni olmayan bir şekilde imara açılması,

– Bakanlık görevi süresince şahsi ve birinci derecedeki yakınlarının menkul ve gayrimenkulleri ile banka hesaplarında büyük artışlar olduğu ve bu konudaki yazılı ve sözlü savunmalarında yetersizlik ve tutarsızlıklar bulunduğu kanaatine varılmıştır.''