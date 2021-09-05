MHP il başkanından tehdit: Kurban ederiz seni

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in kendisini ölümle tehdit ettiği iddia etmişti. MHP Elazığ il başkanı Semih Işıkver ise, sosyal medya hesabından Özkiraz’a, "Ulvi Yönter'e kurban ederiz seni" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in kendisini ölümle tehdit ettiği iddia etti. Özkiraz, Yönter’in istemesi üzerine telefon numarasını verdiğini, telefon görüşmesi sırasında Yönter’in küfür ve tehditlere devam ettiğini söylemişti. MHP Elazığ il başkanı Semih Işıkver ise, sosyal medya hesabından Özkiraz'ı tehdit etti.

“BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ”

Özkiraz bir başka paylaşımında ise, “İzzet Ulvi Yonter isimli MHP genel başkan yardımcısı 1 dk once arayıp 1.5 yaşındaki kızıma varana kadar küfür etti. Beni öldürmekle tehdit etti. Bu da oldu. MHP genel başkanı yok mu?” diyen Özkiraz, yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de etiketledi.

MHP’Lİ BAŞKANDAN’DAN TEHDİT

Yaşananların ardından MHP'li isimlerin hedefi haline gelen Özkiraz'a bir tehdit de MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver'den geldi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımla Özkiraz'ı ölümle tehdit eden Işıkver, “Karını çocuğunu kavgana karıştırma Kemal, bu haysiyetsizliktir. Ulvi Yönter'e kurban ederiz seni” ifadelerini kullandı.