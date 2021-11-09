MHP’de ortalığı karıştıran istifa

MHP Kırıkkale Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, görevinden istifa etti. İstifa açıklamasında MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’le görüş ayrılığına düştüğünü söyleyen Çakmaklı, “O, siyasi gelecek kaygısına düştü, ben ise, teşkilat çıkar ve menfaatlerinin kaygısına düştüm.” dedi. Çakmaklı’nın istifa açıklamasında MHP Milletvekili Halil Öztürk’ü hedef almasına MHP Kırıkkale Ülkü Ocakları sert tepki geldi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Kırıkkale Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Çakmaklı, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ü hedef aldı.

“DANIŞMAN VE YALAKALARINE NE SÖYLEDİYSEM AYNISINI İFADE ETMEK İSTİYORUM”

Halil Öztürk'le son zamanlarda görüş ayrılığına düştüklerini ifade eden Çakmaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*2017'yılında Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin takdirleriyle MHP Keskin İlçe Başkanı olarak görev aldım o günden bu güne elimden geldiği kadar teşkilatıma, davama hizmet ettim.

* Lakin son zamanlarda milletvekilimiz Halil Öztürk'le görüş ayrılığına, memleket ayrılığa düştük. O, siyasi gelecek kaygısına düştü, ben ise, teşkilat çıkar ve menfaatlerinin kaygısına düştüm.

* Lakin bu kutuplaşmanın partime teşkilatıma ve canımdan çok sevdiğim dava arkadaşlarıma, teşkilat başkanlarıma zarar vermemesi adına Milliyetçi Hareket Partisi Keskin İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

* Halil Öztürk, Sulakyurtlu ben Keskinliyim. Halil Öztürk partili, ben ülkücüyüm. Dün Halil Öztürk'ün yüzüne, danışmanlarına ve yalakalarına ne söylediysem yine aynısını ifade etmek istiyorum.

* Bizde teşkilat esastır. Bir zafer gider, bin zafer gelir. Teşkilatımın çıkar ve menfaatleri şahsi çıkar ve menfaatlerimizin üzerindedir. Değerli dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım haklarınızı helal edin benim varsa da helal olsun selam saygı ve hürmetlerimle.

“HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ise Çakmaklı’nın istifasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Keskin İlçe Başkanımız Sayın Zafer Çakmaklı beyefendiye partimize ve davamıza bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşkilatımız adına teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“HALİL ÖZTÜRK ÜLKÜCÜLERİN ABİSİ KONUMUNDA”

Çakmaklı'nın istifa açıklamasında MHP Milletvekili Halil Öztürk'ü hedef almasını Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tuner Alp Tekin sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çakmaklı’nın MHP'nin doktirinlerine uygun olmayan şekilde istifa ettiğini belirten Tekin, şu notu paylaştı:

* MHP Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, Ülkücülükten ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin doktrinlerinden bihaber olarak istifa etmiş, istifasını sosyal medyadan duyurmuş, haddi olmadan Ülkücülüğü ağzına alıp Kırıkkale’nin Ankara’da ki uçbeyi, bütün ülkücülerin abisi Av. Halil Öztürk ‘ü abdest almadan istifa metninde anmıştır.

* Partimizi bu şekilde sosyal medyada gündeme getirmesini bir kenara bırakarak Sayın Milletvekilimizi partili kendisini de ülkücü gören bu şahsiyetin içinde bulunduğu gaflet, dalalet ve hıyanetten uyandırmak biz ülkücülerin ve Ülkü Ocaklarının vazifesidir.

* Ülkü Ocakları’na bir gün yolu düşmemiş, MHP’yi Kırıkkale’de en güçlü olduğu Keskin’de yapılan her seçimde 3. sıraya düşürmüş, ülkücülük namına bir fidan dahi dikmemiş, MHP adına bir adım dahi atmamış bu şahsiyetin ne ülkücülükle ne de MHP’lilikle bir ilgisinin olmadığı istifa şekliyle ortaya ayan beyan dökülmüştür.

* Parti Disiplin Kurullarımızın devreye girerek bu şahsi ihraç edeceğinden hiçbir şüphe duymadan, ülkücülüğü ve Milletvekilimizi sosyal medyada rencide etmeye çalışan bu gafil ve bunun gibiler bilmelidir ki ülkücüler, Halil Öztürk’ün yanında, Halil Öztürk de ülkücülerin abisi konumundadır.

* Bu tür tartışmaların sosyal medya gibi kirlenmiş, trollenmiş, klavye delikanlılarının meskeni haline gelmiş mecrada yapılması şovmenlikten, artistlikten öte bir durum değildir. Bu ve bundan sonra bu tür davranışların içerisinde yer alan ve almayı düşünen kişilere Ülkü Ocaklarının varlığını hatırlatmak boyun borcumuzdur.

İlginizi Çekebilir MHP'li belediye aleyhine paylaşım yapan gence saldırı

İlginizi Çekebilir MHP'de istifa kararı