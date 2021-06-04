MHP’den CHP’li Ağbaba’ya ‘gri pasaport’ yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana'nın MHP’li başkan yönetimindeki Karataş Belediyesi’nin olmayan mehter takımıyla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20’sinin Türkiye’ye dönmediğini açıklamıştı. Ağbaba, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı resmi yazıyı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“YANGINDAN MAL KAÇIRMA ÇABASIDIR”

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın MHP'li Karataş ilçe belediyesiyle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

* Milliyetçi Hareket Partisi olarak ‘Gri Pasaport’ konusunun ortaya çıktığı ilk gün tüm belediye başkanlarımıza mesaj göndererek bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarına katkı vermelerini istemiştik.

* Milliyetçi Hareket Partisi belediyelerinin, inançları ve ülküleri gereği tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeme tavrı ortadayken CHP'li Veli Ağbaba'nın Adana Karataş belediyemizi hedef alan açıklamaları kamuoyuna yansımıştır.

* İçişleri Bakanlığı'nın hali hazırda süren inceleme ve soruşturması devam ederken CHP'li Ağbaba'nın bu iddiaları gündeme getirmesi adeta yangından mal kaçırma çabasıdır.

MHP’Lİ VEKİLDEN DE 60 KİŞİ İDDİASI

MHP'li vekil Sadir Durmaz, CHP döneminde Karataş Belediyesi’nde yurt dışına 60 kişinin gönderildiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

* Manidar bir zamanlamayla aynı mesele üzerinde gündem oluşturma gayretlerinin vasat bulduğu görülürken, acaba Veli Ağbaba da Adana Karataş Belediyesi'nin CHP'de olduğu geçen dönem meclis kararı ile birçok kez yurt dışına gönderdiği ekipleri örtmek için mi bu açıklamayı yapmıştır?

* Milliyetçi Hareket Partisi'nin şeffaflık tavrını görmezden gelerek suçlama yarışına giren Veli Ağbaba ile beraber objektif yayın anlayışından uzak, zilletin sözcülüğüne soyunan bazı malum ve meşum medya kuruluşlarına tavsiyemiz; belediyenin CHP'de olduğu geçen dönemki meclis kayıtlarına göz atmaları ve yurt dışına gönderilen yaklaşık 60 kişilik heyetten sadece ikisinin Karataşlı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeleridir.

* Bahse konu olan meselede, 60'a yakın kişinin geri dönüp dönmediği ve kim oldukları İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması sonrası ortaya çıkacaktır.