MHP’den Meral Akşener’e yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bazı parti yöneticilerinin kendisine hakaret ve küfür ettiğini dile getirdi. Akşener, “Bugün olmazsa mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizinle” ifadelerini kullandı.

“BU YAŞAM FORMLARI EŞLERİİNİN YÜZÜNE NASIL BAKIYOR”

Kendisine yönelik cinsiyetçi hakaretlere sert tepki gösteren Akşener, MHP’li İsmet Büyükataman’la ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

* İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren bana Türk filmlerinden ki Sayın Bahçeli Türk filmlerine çok meraklıdır; kitap okumaz ama Türk filmlerine çok meraklıdır. Hep o tuhaf filmlerin, tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı. Bunlardan birisi Kınalı Yapıncak.

* Kereste gibi yaşam formlarına, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün iğrenç olduğunu, her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum.

“GENEL BAŞKANIMIZA İFTİRA ATIYOR”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamayla Akşener'e yanıt verdi. Büyükataman imzasıyla yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

* Milletlerin dizayn edildiği laboratuvarlarda türetilmiş yapay bir figür olan Hanımefendi, bulduğu her fırsatta nefret saçan diliyle Sayın Genel Başkanımıza hakaretler etmekte, iftiralar atmaktadır.

* Türk milletini ayrıştırmak, Türk devletini parçalamak üzere oluşturulan bu “ölüm formu”; kendisini imal eden hain emellerin kötü bir figüranıdır.

* Temiz Türk toplumunun, iffetli Türk hanımlarının üslubu ve dili yerine kurgulandığı merkezlerin diliyle konuşmayı ilke edinen bu Hanımefendi; nefret saçarken, iftiralar atarken kadın-insan olduğunu unutmakta; kendisine verilen cevaplarda ise bir savunma mekanizması olarak kadınlığını öne çıkarmaktadır.

“TÜRK KADININA AİT OLMAYAN ÜSLUP…”

* Siyasetimizin temelinde ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak, insanımızı yeryüzünde refah düzeyi en yüksek hâle getirmek vardır. Erkeğiyle beraber cephede, yoklukta, kederde kahramanca ve şerefli bir ömür süren kadınlarımız; barışta ve varlıkta da ayaklar altında ezilmeye değil, omuzlar üzerinden taşınmaya layıktır.

* Bu bilinçten yoksun bir şekilde kahraman Türk kadınının taşıdığı kutsal değerleri bir kalkan olarak kullanıp; kendine yakışan ancak Türk kadınına ait olmayan bir üslupla siyaset yaptığını zannedenlerin söz söylemeye hakkı yoktur.

“İFTİRALRI SAHİBİNE AYNEN İADE EDİYORUZ”

* Suya taş atanların, attıkları taşın oluşturduğu halkalardan şikâyet etmesi, bunu yaparken de çirkin bir dil ve iftirayı yöntem olarak belirlemesi kabul edilir bir tutum değildir. Askerimize, polisimize ve insanımıza ölüm kusanlardan öğrendiklerini, itibar suikastlığı olarak uygulamaya kalkanlar; bilinçaltlarında türettikleri hayal mahsulü “aşağılık” ifadelerden bir mağduriyet türetmeye kalkarak seviyesizliklerini ortaya koymaktadır.

* Gazi Meclis'imizin kürsüsünden Sayın Genel Başkanımıza ve şahsımıza yöneltilen çirkin ifadeleri ve iftiraları sözün sahibine aynen iade ediyoruz. Devletimizin terör odaklarını kurutmak üzere başlattığı hayati nitelikteki sınır dışı operasyonlara karşı milleti kışkırtanlar, terör örgütüne arka çıkanlar, terörün siyasetteki uzantılarını “allayıp pullayarak” “dokunulmaz” ilan edenler; pulsuz, zarfsız bir şekilde büyük Türk milleti tarafından geldikleri yerlere iade edilecektir.

* Terör odakları ile bağlantıları ifşa olmaya başlayanların çirkin bir dille attıkları iftiralar, gerçeklerin üzerini örtmeye yetmeyecek; Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalması, kazananın Türkiye olması için mücadelesine devam edecektir.