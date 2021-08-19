MHP’li belediye başkanı, ağabeyini önce imar müdürü sonra yardımcısı yaptı

Rize'de Çayeli Belediye Başkanı MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, daha önce imar müdürü yaparak tartışmalara konu olan ağabeyini, bu kez vekaleten belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

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Ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi imar müdürü olarak görevlendiren Çayeli Belediye Başkanı MHP’li İsmail Hakkı Çiftçi, bu kez de vekaleten belediye başkan yardımcılığına getirdi.

Üç başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi'nde Tahir Aksoy ‘Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden, Genç Sami Çomoğlu ‘İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise ‘Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu. (İHA)