MHP’li belediyenin TÜGVA itirazına mahkemeden ret

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllığına TÜGVA'ya ücretsiz devrettiği kafe için Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yönelik itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

İlker KILIÇASLAN

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MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na(TÜGVA) ücretsiz beş yıllığına devrettiği kafeye karşı CHP’lerin açtığı davada Manisa 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

CHP'li Meclis üyeleri Bülent Mersinli ile Yenal Yıldırım'ın itirazlarını kabul eden Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin kararında, TÜGVA'nın mahalli idare ya da kamu ve kurum kuruluşu olmadığı vurgusu yapılarak, kafenin vakfa devrinin hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Kararın ardından MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Mahkemesi'ne 11 Kasım tarihinde itirazda bulundu.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili itirazına İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Mahkemesi 22 Kasım tarihinde ‘Red' kararı verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği itiraz dilekçesinde kafenin TÜGVA'ya bedelsiz değil ayni katkı olarak verildiği belirtirken, İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararında ayni katkının hukuken itibar edilecek bir dayanak olmadığı vurgusu yapıldı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin kararında ayrıca Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının yasa aykırı olmadığı ifadesine yer verildi.

“BELEDİYE ÇOK İSTİYORSA BURAYI ÖĞRENCİ YURDU YAPSIN”

TÜGVA ile ilgili davayı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Bülent Mersinli, karar ile vakfın artık belediyelerden çıkar sağlamasını önüne geçildiğini dile getirdi. Mersinli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Artık tüm Türkiye tarafından TÜGVA'nın hormonlu bir vakıf olduğu biliniyor. İktidar gibi bu vakıfta son çırpınışlarını yapıyor. Canla başla hala bir çok belediyeden ve kamu kuruluşlarından nasıl faydalanabilirim diye uğraşıyor. Ancak mahkemenin verdiği kararla biz Manisa'da bunun önüne geçtik. Davayı kazandık. Manisalının malı Manisa'da kaldı. Eğer Manisa Büyükşehir belediyesi çok istiyorsa burayı öğrenci yurdu yapabilir. İşte o zaman toplum yararına bir hizmet vermiş olur.”

Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Yenal Yıldırım ise açıklamasında TÜGVA ile alınan kararın tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir karar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“TÜGVA ile alınan karar, güç zehirlenmesi içinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne aslında Türk adaletinin verdiği en büyük cevaptır. TÜGVA'yla ilgili Manisa'da adaletin verdiği karar doğrultusunda Türkiye'de bir çoban ateşi yaktık. Bu çoban ateşinin yerelden tüm ülke genelini etkileyeceğine inanıyorum.”

“EĞER BOŞALTILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Davayı açan hukuk işlerinden sorumlu CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Avukat Yiğit Can Özcan ise yaptığı açıklamada, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının ardından TÜGVA'nın vakit kaybetmeden kafeyi eski haline getirip boşaltması gerektiğini dile getirdi.

Avukat Yiğit Can Özcan, vakfın kafeyi boşaltmadığı takdirde sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarının da altını çizerek son olarak şu açılmada bulundu:

“Bölge İdare Mahkemesi, Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın yasaya aykırı olmadığını ve doğru olduğunu ifade ediyor. Büyükşehir Belediyesi itiraz dilekçesinde, kafenin vakfa devrinin bedelsiz olmadığını ve ayni bir katkı olduğunu ifade etmiş. Bölge İdare mahkemesi ise, böyle bir itiraz sebebine dayanılmayacağını ve yapılan itirazın gerekçesiz olduğunu ifade etmiş. Yani büyükşehir belediyesi hukukun arkasından dolanmaya çalışmış. Ama olmamış. Bu süreçten sonra, TÜGVA Vakfı karar alınmadan önce taşınmaz ne durumdaysa eski haline getirip geri vermesi gerekiyor.

Artık bu süreçten sonra o kafeye bir çivi dahil çakılsa hukuken suç işlemiş olacaklar. Önümüzdeki günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne noterden ihtarname çekeceğiz. 7 gün içerisinde mahkeme kararına göre TÜGVA'nın burayı boşaltmasını isteyeceğiz.

Eğer ihtarname sonrasında büyükşehir belediyesi bu kafeyi boşalttırmazsa, hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hem de ilgili yetkililer hakkında Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na ‘Görevi Kötüye Kullanmak'tan haklarında suç duyurusunda bulunacağız.”

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