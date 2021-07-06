MHP’li üye AKP’lilere patladı: Yeter artık bu bir zulümdür

Elazığ İl Genel Meclisi temmuz ayı ayı meclis toplantısında Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis heyeti üyeliğine seçilecek isimlerin AKP’li üyelerden olmasına MHP Elazığ İl Genel Meclis Grup başkanvekili Osman Dilek sert tepki gösterdi.

“İŞİNİZE GELDİĞİ ZAMAN ‘DURUN SİZ YOKSUNUZ SAKINCALISINIZ, TEHLİKELİSİNİZ' DİYORSUNUZ”

Müteşebbis heyeti üyelerinin görev süreleri dolmadan seçimin yapılmasına anlam veremediğini belirten MHP İl Genel Meclis üyesi Osman Dilek, söyle konuştu:

* Boşalan yerler için seçim yapılacak denildi ama boşalan yer var mı bu birinci sorum. İkinci üyelikler için 4 yıl görev süresi dolmadı 4 yıl dolmadan herhangi bir boşalma olmadan neyi seçimi bu?

*Müteşebbis heyetinde 4 asil 4 yedek üye var. 2 buçuk senedir dokuz kişiyi siz temsil ediyorsunuz. Adaletten, haktan, hukuktan bahsediliyor meclis de burada.

* Biz bu cumhur ittifakında değil miyiz? Kaç defa söylememize rağmen OSB'ye Milliyet Hareket Partisi grubundan bir üye niye uygun görülmez, niye yazılmaz? Ama kirveler olduğu zaman iş çıkıyor. Burası kirvelere hizmet yeriyse biz burada bu işi protesto ediyoruz.

*Milliyetçi Hareket Partisi grubundan 1 kişinin OSB'de temsil edilmesini istiyoruz. Herkes elini vicdanına koysun 9 kişi seçilecek ve aynı adamlar devam edecek.

*Orada ne oluyor ki bizim oraya girmemiz engelleniyor, ne yapılıyor orada biz neden orada yokuz? Kanuni bir sıkıntımız mı var, sayısal bir eksikliğimiz mi var?

*Biz grubu bulunan bir siyasi partiyiz burada. Onun ötesinde bir cumhur ittifakı ortağıyız. Bu ortaklık sizin işinize geldiği zaman istediğiniz şekilde bu ortaklığı götürüyorsunuz işinize geldiği zaman ‘Durun siz yoksunuz, sakıncalısınız, tehlikelisiniz' diyorsunuz.

“YETER ARTIK PATLAMA NOKTASINA GELDİK!”

‘Yeter artık patlamak noktasına geldik' diyerek AKP'lilere tepki gösteren Dilek, şu ifadeleri kullandı:

* Burada fikirlerimizi söylerken dahi tepki görüyoruz bu nereye kadar gidecek? Burada ben il başkanlığı nezdinde uyarıyorum buradaki ilişkilerin ahbap-çavuş ilişkileri şeklinde organize ediliyorsa biz bu işte yokuz. Cumhur İttifakının bir mensubu olarak en sert tepkiyi gösteriyoruz.

* Her şey size biz geldiği zaman ‘size yok' dediğiniz zaman biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bizim bu OSB'ye MHP grubundan bir kişinin yazılmasını talep ediyoruz.

* Siz burada daha kalabalıksınız biz burada aday olsak bizim alacağımız oy burada 6 tane oy. Kirvemiz olmadığı içinde kabul etmeyeceksiniz. Yeter artık patlama noktasına geldik.

*Yeter ne olacaksa olsun. Bu yapılanlar il nezdinde genel merkez nezdinde bütün platformlara taşıyacağız böyle bir zulüm olmaz bu bir zulümdür, dayatmadır.

“BURADA HERHANGİ BİR ADALETSİZLİK YOK”

MHP'li Dilek'e cevap veren AKP'li üye Hanifi Coşkun ise, “Yazıda istenilen şey çok farklı bir şeydir arkadaşların konuştuğu konu çok farklı burada herhangi bir adaletsizlik yok. Buraya geldiğimiz ilk yılda 9 kişi seçilmişti bu 9 kişi devam ediyor mu o zaman bu arkadaşlar adaletsizlik demediler de bugün mü adaletsizlik oluyor? Burada kamuoyunu yanlış yönlendirmenin kimseye bir faydası olmaz. Cumhur ittifakına sonuna kadar bağlıyız ve sonuna kadar sahip göstermişiz” ifadelerini kullandı.

Tartışmanın ardından yapılan oylamada MHP ve CHP'li meclis üyelerinin red oyu kullanmasına karşın AKP'li meclis üyelerinin evet oyuyla oy çokluğuyla müteşebbis heyetine AKP'li üyeler seçildi.