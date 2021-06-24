MHP’li üye, AKP’lilere sert çıktı: Bizim ittifak sadece söz üzerinde

AKP’li Kırıkkale Belediyesi'nin MHP'li Belediye Meclis ve Denetim Komisyonu Üyesi Murat Tanır, Halfeli İçme Suyu Projesi ihalelerinde usulsüzlük tespit edildiğini iddia ederek, bölgede incelemelerde bulundu.

Tanır'ın incelemelerinin ardından Kırıkkale Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, Tanır hakkında ‘tek başına denetleme yaptığı’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

“TEK BAŞIMA DENETİM YAPMADIM”

Gelişmelerin ardından suskunluğunu bozan MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır, düzenlediği basın toplantısıyla AKP'li Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya sert tepki gösterdi.

Kendisinin Halfeli İçme Suyu Tesisi'nde tek başına denetim yaptığı gerekçesi ile hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Tanır, “Benim tek başıma denetim yaptığım iddia ediliyor. Oysa ki biz komisyon olarak 2 defa denetim yaptık. Birine CHP'den Levent Uslu, diğerine de komisyon başkanı Emrah Doğan katılmadı. Diğer tüm komisyon üyeleri ve Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Fen İşleri Müdürü Kürşat Altop, mühendisler hep beraberdik” ifadelerini kullandı.

“USULSÜZLÜKLERDEN DOLAYI RAPORA ŞERH KOYDUM”

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan Halifeli İçme Suyu Projesi ihalelerinde usulsüzlükler olduğunu dile getiren MHP Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır, şikayet edilme sebebinin tek başına denetleme yapmak olmadığını, asıl şikayet sebebinin yapılan ihalelerde gördüğü usulsüzlüklerden ötürü denetleme raporuna şerh koymak olduğunu ifade etti.

Denetim öncesi belediyeye tesisin ihalesi ile ilgili yazılı soru sorduğunu kaydeden Murat Tanır şunları söyledi:

* Denetime katkı sunması için belediyeye şu soruları sordum; 5 firmaya davet göndermişsiniz. Hangi yolla bu davetleri ilettiniz? İhaleye katılan Alme Mühendislik ile İla Mühendislik firmalarının aynı adreste yer almasının sebebi nedir? Bu durum kuşkuya sebebiyet vermemiş midir? Aralarında organik bir bağ var mıdır? Bu konuda inceleme yapılmış mıdır? İhale neden pazarlık usulü yapılmıştır? Aciliyeti nedir? Bu sorularıma nedendir bilinmez cevap verilmedi.

* Ayrıca ihale tamamlandıktan 50 gün sonra yine pazarlık usulü ikinci bir ihale yapılıyor ve malzeme alınıyor. Malzemeleri gösterin dediğimizde daha önce alınan malzemeler gösteriliyor.

“BİZİ ŞİRKET ELEMANI GİBİ GÖREMEZ”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın belediyeyi kendi şirketi gibi yönettiğini ifade eden MHP'li Murat Tanır, “Belediye Başkanı Saygılı, belediyeyi kendi şirketi gibi yönetip bizleri (belediye meclis üyelerini) şirket elemanı gibi göremez” dedi.

“BİZİM İTTİFAK SADECE SÖZ ÜZERİNDE KALIYOR”

Cumhur İttifakı'nın zarar görmemesi için daha öncesinden açıklama yapmadığını dile getiren Tanır, “Ben de basın mensubuyum. 2,5 yıldır belediye hakkında hiçbir yazı yazmadım. Bu 3'üncü aydan olan bir konu açıklama yapmadım. Aramızdaki ittifaka zarar gelmesin mantığıyla yaklaştım. Bize sadece ihtiyaç duyulduğu zaman ittifak olduğunu hissediyorlar. Dolayısıyla bizim ittifak sadece söz üzerinde kalıyor” ifadelerini kullandı.

“DÜRÜSTLÜK KAPALI KAPILAR ARDINDA OLMAZ”

Belediye başkanının dürüst başkan imajı ile seçildiğini hatırlatan Tanır, şu şekilde konuştu:

* Dürüstlük kapalı kapılar ardında olmaz, mecliste olur. 2 buçuk yılda 3 sefer toplantı ile belediye yönetiliyorsa ben bir şey demiyorum. Takdir kamuoyunun.

* Adalete güveniyorum ve bana verilen yetkiyi Kırıkkale halkının menfaatine kullandığıma inanıyorum. Belediye hakkımda suç duyurusunda bulunmakla benim üzerimden meclis üyelerine gözdağı veriyor, ‘Murat Tanır'ı mahkemeye verdik sizi de veririz akıllı olun’ demek istiyor herhalde. Bunun başka açıklaması yok.

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