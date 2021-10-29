MHP’lilerden AKP’li belediye başkanı hakkında ‘yolsuzluk’ suçlaması: Savcıları göreve davet ediyoruz

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belde Belediyesi’nin MHP’li meclis üyeleri, AKP’li Bozköy Belediye Başkanı Ömer Dalgıç’ın belediyenin iş makinelerini sözleşme imzalamadan bir firmaya kiraya verdiğini ve buradan haksız kazanç elde ettiğini ileri sürerek savcıları göreve davet etti.

Müslüm EVCİ

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Niğde'de Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belde Belediyesi'nin MHP'li meclis üyeleri, AKP'li Bozköy Belde Belediye Başkanı Ömer Dalgıç'ın yolsuzluk yaptığını ileri sürdü.

SAVCILARI GÖREVE DAVET ETTİLER

AKP'li Belediye Başkanı Dalgıç'ın içme suyu borularının döşenmesi için anlaştığı bir firmaya belediyenin iş makinalarını sözleşme yapmadan verdiğini öne süren MHP'li meclis üyeleri savcıları göreve davet etti. Belediyeye ait iş makinalarının 35 bin liraya kiraya verildiğini ve belediyeye herhangi bir para girişi olmadığını ifade eden Bozköy Belde Belediyesi'nin MHP'li meclis Davut Akaydın şunları söyledi:

* Belediyemiz 3 iş makinesi kiraya vermiş. Kiraya verildiğini öğrendikten sonra mecliste kendisine sorduk. 6 ay burada çalışmış ve iş makineleri toplamda 35 bin lira kiraya vermiş. Biz de meclis toplantısında bunu dile getirdik.

* Bu kiralamalar hakkında belediyeye hiçbir şekilde giriş ve çıkışı yapılmamış. Belediye bahçesine duvar çektiğini ve uydurma bir fiş aldığını takip ettik. Neticede bir yolsuzluk olduğunu hissettik. Bununla ilgili savcıları göreve çağırıyoruz.

“BURADAN BİR TAŞ PARÇASI YA DA KUM ALAMAZSINIZ”

MHP'li meclis üyeleri ile bir araya gelen CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ise, AKP'li belediyenin anlaştığı firmanın içme suyu borularının üzerini kapatmak için kullandığı kumu sit alanından aldığını söyledi. Sit alanından kum alınmasının kanunen bir suç olduğunu kaydeden CHP'li Başkan Erhan Adem ise şöyle konuştu:

* İçme suyu için anlaşılan şirket ile belediye arasında sözleşme olmamasına rağmen belediye araçları kiraya verilerek, içme suyu borularının kapanması için kum serilmiş. Bu şirketle hiçbir sözleşme imzalanmadan belediyenin araçları şirkete verilmiş.

* Bunun üzerinde bir para kazancı olduğu söyleniyor ama bu para kazancının belediye hesabına yatmadığı ve kişiler arasında paylaşıldığı söyleniyor.