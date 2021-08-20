MHP’lilerin yüzde 64,8’i, AKP’lilerin yüzde 46,7’si Mehmetçik Afganistan’dan çekilsin diyor

Metropoll Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021' anketinde "Türk askeri Afganistan’dan çekilmeli mi?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 62'si Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini istedi. Bu oran AKP'ye oy verenler arasında yüzde 46,7, MHP'ye oy verenler arasında yüzde 64,8'i buldu.

HAKAN KAYA

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Afganistan’ın büyük bölümünün Taliban’ın hakimiyetine geçmesinin ardından bölgedeki Türk askerlerinin durumu da Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Metropoll Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2021’ anketinde Afganistan’daki yaşananlarla ilgili “Amerikan askerlerinin çekildiği Afganistan’dan Türk askerinin de çekilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusunu katılımcılara yöneltti.

AKP VE MHP TABANININ ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Katılımcıların yüzde 62’si Türki askerlerinin Afganistan’dan çekilmesini isterken, aynı düşüncedeki AKP ve MHP seçmenlerindeki oran dikkat çekti.

“Türk askerinin Afganistan’dan çekilmesi gerektiğiniz düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evet” cevabını veren oranları şu şekilde: (24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verdikleri partilere göre) AKP (% 46.7), CHP (% 80,4), İYİ Parti (% 84.5), HDP (% 78.6), MHP (% 64.8), SP (%93.1), diğer partiler (%53.8)

Haziran ayında yapılan ankette ise “Türkiye askerlerini Afganistan’dan çekmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 47’si ‘Evet’ cevabını verdiği görülürken Temmuz ayında ise bu oranın yüzde 61.6’ya çıktığı görüldü.

“TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALIDIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afganistan'daki gelişmeler üzerine önceki gün açıklamalarda bulunmuş ve Türk askerlerinin Afganistan’dan ayrılmasına karşı çıkmıştı. Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir. Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kılıçdaroğlu'nun aklı da, anlayışı da, siyaset kavrayışı da bunu idrak etmeye kafi değildir. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.”

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