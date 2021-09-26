Mikroplastik ölçülmemiş müsilaj geri gelebilir

Çevre Bakanı Kurum, denizlerdeki mikroplastik seviyesinin ölçümünü hâlâ tamamlayamadıklarını belirtirken, bilimsel raporlarda kasım ayında müsilajın geri gelebileceği uyarısı yer aldı.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye'de son dönemde yaşanan en büyük çevre felaketlerinden biri olan müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin kaygılar devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajı tetikleyen en önemli etkenlerden biri olan mikroplastiklerin kıyılardaki ölçümünün henüz tamamlanmadığını açıkladı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ihmal yüzünden yeni bir müsilaj felaketi yaşanabileceğini ifade etti.

‘DÜNYA İKİNCİSİYİZ'

TBMM Müsilajı Araştırma Komisyonu Üyesi Dr. İlhami Özcan Aygun, Çevre Bakanlığı'na gönderdiği soru önergesinde Marmara Denizi'nin, kilometrekareye düşen mikroplastik oranı ile dünya ikincisi olduğunu, sorunun çözümü için hangi çalışmaların yapıldığını sordu. Soru önergesine yanıt veren Bakan Kurum, “Konuya yönelik çalışmalar uzman ekiplerce devam etmektedir” yanıtını verdi. Aygun, Bakan Kurum'un verdiği yanıtla Türkiye'deki mikroplastik limit değerlerin dahi hâlâ belirlenmediğini itiraf ettiğini, çalışmaların son derece yavaş ilerlediğini savundu. Aygun, “İktidar, çevre konusundaki 20 yıllık ihmalini 3.5 ayda örtbas etmeye çalışıyor. Çalışmaların bu hızla ilerlemesi halinde müsilaj yeniden ortaya çıkacak” dedi.

TBMM'YE GÖNDERİLEN RAPORA GÖRE KASIMDA TEKRAR ÇIKACAK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin TBMM'ye gönderdiği araştırma yazısında, müsilajın kasım ayında yeniden ortaya çıkacağı vurgulandı. Yazıda, “Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış trendi devam etmekte, deniz şartlarındaki durağanlığın ise ekim ayı sonu gibi yeniden artacağı söylenebilir. Henüz Marmara Denizi'ne deşarj edilen atıkların da müsilaj oluşumunu engelleyecek oranda azaldığı söylenemeyeceğine göre, Kasım 2021 tarihinden itibaren yeniden müsilaj oluşumunun başlama ihtimali yüksektir” uyarısı yapıldı.