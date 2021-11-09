Milas’ta orman yangını büyümeden önlendi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ketendere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iki hektarlık alan zarar gördü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ketendere Köyü yakınlarında bugün akşam saatlerinden bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına iki helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi ile köylüler müdahale etti. Jandarmanın karayolu üzerinde güvenlik önlemi aldığı yangında ilk belirlemelere göre iki hektarlık alan zarar gördü.

Yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.